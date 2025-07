VR-training zorgprofessionals, voorzitter Medicatieoverdracht, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor de bekroonde AGE-MDO-aanpak van het St. Antonius en gratis VR-trainingen voor zorgprofessionals van het Kennisplatform V&VN. Verder aandacht voor de benoeming van een nieuwe voorzitter van de stuurgroep van het programma Medicatieoverdracht en een hoogleraar Knee Reconstruction aan de faculteit Biomedical Engineering van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e).

Voorbereiding operatie kwetsbare ouderen

St. Antonius Ziekenhuis loopt voorop met de AGE‑MDO-aanpak, een multidisciplinaire voorbereiding voor kwetsbare ouderen vóór grote operaties, uitgeroepen tot voorbeeld door het ministerie van VWS. In deze methode beoordelen specialisten, zoals geriater, fysiotherapeut, diëtist, apotheker en anesthesioloog, de fysieke, mentale en sociale kwetsbaarheid van patiënten via testen en gesprekken, waarbij ook de persoonlijke wensen centraal staan.

Op basis van de uitkomsten volgen maatwerkadviezen: uitstel, prehabilitatie of een minder ingrijpende procedure, afgestemd op het herstelvermogen. Sinds de invoering heeft deze aanpak ruim 1.000 ouderen geholpen, met vergelijkbare postoperatieve uitkomsten als bij fittere patiënten. VWS maakte onderstaande video om deze aanpak te promoten als voorbeeld van betere en passende zorg in Nederland.

St. Antonius Ziekenhuis loopt voorop met een multidisciplinaire voorbereiding voor kwetsbare ouderen vóór grote operaties.

VR-trainingen voor zorgprofessionals

Het V&VN-kennisplatform biedt zorgprofessionals gratis VR-trainingen over thema’s zoals mantelzorg en delier, toegankelijk via mobiele telefoon. De training is interactief en realistisch, waardoor verpleegkundigen en verzorgenden op eigen tempo kunnen oefenen in scenario’s die lijken op de dagelijkse praktijk van hun werk.

Zowel individuele als geaccrediteerde teamtrainingen zijn beschikbaar. Aanvullende materialen zoals flyers en een mogelijkheid voor organisaties om met teams te trainen worden eveneens aangeboden. Deze innovatieve benadering helpt zorgverleners hun kennis te verdiepen op een toegankelijke en flexibele manier. Aanmelden voor een training kan hier.

Nieuwe voorzitter stuurgroep Medicatieoverdracht

Rob Beuse is door VWS per 1 juli 2025 benoemd tot voorzitter van de stuurgroep van het programma Medicatieoverdracht. Hij volgt Sander Gerritsen op en brengt veel bestuurlijke ervaring mee, onder andere vanuit GGD Nederland en De Hoogstraat Revalidatie. Het programma Medicatieoverdracht werkt aan veilige en actuele medicatiegegevens voor patiënten en zorgverleners, en geldt als het grootste implementatieprogramma voor gegevensuitwisseling in de zorg. Beuse noemt het programma complex, maar van grote maatschappelijke waarde, en is gemotiveerd om bij te dragen aan een veiliger zorgsysteem.

“Medicatieoverdracht is een groot en complex programma waarvan de impact voor iedereen die wel eens bij de dokter komt goed merkbaar en van grote betekenis is. Als we het samen tot een goed einde brengen - en dat gaan we doen - dan maakt de veiligheid van onze gezondheidszorg een flinke sprong voorwaarts. Ik vind die gedachte heel motiverend en ben blij dat ik daaraan kan bijdragen”, aldus de kersverse voorzitter.

Nieuwe hoogleraar Knee Reconstruction TU/e

Dr. Rob P.A. Janssen, orthopedisch kniespecialist bij Máxima MC, is benoemd tot Full Professor in Knee Reconstruction aan de faculteit Biomedical Engineering van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), na eerdere functies als Associate Professor sinds 2019. Zijn onderzoeksgebied richt zich op kruisbandreconstructie, kraakbeenletsels, sportgerelateerde knieproblemen en gepersonaliseerde behandelingen van volwassen en pediatrische patiënten.

Janssen werkt interdisciplinair, ontwikkelt biomechanische en beeldvormingstools voor op maat gemaakte zorg, en combineert klinische praktijk met fundamenteel onderzoek. Hij is tevens oprichter of co-auteur van nationale knie-richtlijnen en betrokken bij professionele opleidingen en sportteams (zoals KNVB en TeamNL). Met deze aanstelling verstevigt Janssen de brug tussen medische technologie en patiëntgerichte orthopedie.

