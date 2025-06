Vroegtijdig COPD-opflakkeringen detecteren met digitale inhalator

Een digitale puffer, of inhalator, kan helpen bij het voorspellen van dreigende acute exacerbaties (opflakkeringen) bij COPD-patiënten. Dat blijkt uit een nieuw Amerikaans onderzoek. Daarin is de meerwaarde van digitale puffers met behulp van telemonitoring onderzocht waarbij de piekinhalatiestroom, het inhalatievolume, de inhalatieduur, de tijd tot de piekinhalatie en het gebruik van de inhalator werden gemeten.

COPD is een inflammatoire longziekte die verschillende aandoeningen omvat, waaronder chronische bronchitis en emfyseem, en kan worden veroorzaakt door genetische factoren en irriterende stoffen zoals rook of vervuiling. De ziekte is wereldwijd de vierde doodsoorzaak. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in Chronic Obstructive Pulmonary Diseases: Journal of the COPD Foundation.

COPD-exacerbaties

COPD-exacerbaties, of opflakkeringen, kunnen leiden tot een versneld verlies van longfunctie, een verminderde kwaliteit van leven en een vermindering van de fysieke functie en activiteit van een persoon. Meer dan de helft van de mensen met COPD krijgt binnen vier jaar na de eerste diagnose van COPD te maken met ten minste één acute COPD-exacerbatie. Een verhoogde ademhalingsfrequentie en een verminderd longvolume zijn vroege tekenen van een exacerbatie.

Deze nieuwe studie onderzoekt hoe digitale inhalatoren die gebruikmaken van gegevens van telemonitoring kunnen helpen bij het voorspellen en identificeren van vroege of dreigende COPD-exacerbaties. Met de digitale inhalator die in deze studie werd gebruikt, werden de piekinhalatiestroom, het inhalatievolume, de inhalatieduur, de tijd tot de piekinhalatie en het gebruik van de inhalator gemeten. De studie onderzocht of de gegevens die door de digitale inhalator werden verzameld, een mogelijke exacerbatie in een vroeg stadium konden identificeren.

Kleine groep deelnemers

“Hoewel deze studie een kleine groep deelnemers onderzocht, toonden de gegevens van de monitoring op afstand aan dat mensen een aanzienlijke afname ervoeren in de hoeveelheid lucht die ze inademden en hoe lang die inademing duurde in de ongeveer twee weken voorafgaand aan het optreden van een exacerbatie”, aldus M. Bradley Drummond, M.D., MHS, hoogleraar geneeskunde aan de afdeling Longziekten en Intensive Care Geneeskunde van de Universiteit van North Carolina, Chapel Hill School of Medicine en hoofdauteur van de studie.

“Naarmate deze technologieën voor monitoring op afstand geavanceerder worden, kunnen we zowel patiënten als zorgverleners helpen om exacerbaties eerder te herkennen, waardoor we een betere behandeling van exacerbaties kunnen bieden en de gezondheidsresultaten kunnen verbeteren.”

Vroege detectie COPD-aanvallen in Nederland

Vorig jaar schreven wij over een Nederlandse ontwikkeling van een ‘early detection’ systeem voor COPD-aanvallen. Longarts Sami Simons van het Maastricht UMC+ ontwikkelde toen samen met zijn team en patiënten de SPEAK-app (Speaking up to dEtect lung Attacks), die een COPD-aanval kan voorspellen door stemanalyse. De app vraagt gebruikers dagelijks om een korte tekst in te spreken, waarna kunstmatige intelligentie veranderingen in het stemgeluid detecteert die wijzen op een naderende longaanval. Op basis hiervan geeft de app gepersonaliseerde adviezen, zoals het verhogen van medicatie of het uitvoeren van ademhalingsoefeningen. Het doel is om aanvallen te voorkomen of de ernst ervan te verminderen. De studie wordt gefinancierd door het Longfonds

Eind vorig jaar deed het LUMC onderzoek binnen in het Breath-Sense-project. Dit is een innovatieve methode om longaanvallen bij COPD-patiënten vroegtijdig te detecteren. Met een subsidie van €600.000 van de Europese Commissie wordt gewerkt aan een apparaat dat biomarkers in uitgeademde lucht analyseert, nog voordat symptomen optreden. Samen met de Leidse start-up RespiQ en het Noorse SINTEF wordt een real-time thuismonitoringsoplossing ontwikkeld. Het doel is om longaanvallen te voorspellen en te voorkomen door tijdig in te grijpen. Het project bevindt zich in de beginfase, met focus op het identificeren van relevante biomarkers en het ontwikkelen van een prototype.