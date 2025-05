Vroegtijdig hartproblemen opsporen dankzij slim horloge

Uit onderzoek van het HagaZiekenhuis, Google en de TU Delft blijkt dat de draagbare technologie in combinatie met kunstmatige intelligentie (AI), een veelbelovend hulpmiddel is voor het vroegtijdig opsporen van hartproblemen. Het slimme horloge telt niet alleen stappen maar kan ook vroegtijdig hartproblemen signaleren. Met behulp van een slim algoritme kunnen gegevens van onder meer Fitbits worden gebruikt om hartgezondheid nauwkeurig, eenvoudig, patiëntvriendelijk én kosteneffectief te monitoren.

In totaal doen ruim 100 patiënten en 150 gezonde deelnemers mee aan het onderzoek. Sinds 2019 wordt binnen het zogeheten ME-TIME-project gewerkt aan het ontwikkelen van AI-algoritmes die hartritmedata van smartwatches analyseren. Het project is een samenwerking tussen cardioloog Ivo van der Bilt, AI-onderzoeker Arman Naseri, techbedrijf Google en de TU Delft.

Recent is het eerste AI-algoritme succesvol afgerond en gepubliceerd in het internationale wetenschappelijke tijdschrift Heliyon. Het algoritme richt zich op het analyseren van het hartritme en het herstel na fysieke inspanning, waarbij ook het aantal stappen wordt meegenomen. Opvallend is dat de techniek niet beperkt is tot een specifiek merk smartwatch, maar toepasbaar is op verschillende typen draagbare apparaten.

Meer data analyseren met AI

Volgens cardioloog Van der Bilt biedt deze technologie grote voordelen. De huidige methodes om hartritmedata te verzamelen, zoals een Holtermonitor of implanteerbare recorders, zijn effectief maar volgens Van der Bilt ook tijdrovend, duur en belastend voor de patiënt. “Met behulp van AI kunnen we veel grotere hoeveelheden gegevens analyseren en mogelijk hart- en vaatziekten al in een vroeg stadium herkennen, of zelfs voorspellen. Dit maakt de zorg efficiënter én patiëntvriendelijker.”

De onderzoekers zijn optimistisch over de toekomst van deze aanpak. De volgende stap in het project is om het algoritme te valideren bij een grotere en meer diverse groep patiënten, verspreid over meerdere ziekenhuizen in Nederland. Het is de verwachting dat AI-onderzoeker Arman Naseri deze zomer kan promoveren dankzij dit project. Het ME-TIME-project toont aan dat technologische innovatie, in combinatie met samenwerking tussen artsen, wetenschappers en techbedrijven, de gezondheidszorg ingrijpend kan veranderen – met mogelijk grote voordelen voor patiënten wereldwijd. Eerder werd in een Beating Cardiac Arrest-studie ook gewerkt aan een horloge dat een hartstilstand detecteert en vervolgens de meldkamer belt met de precieze locatie van de patiënt.

Wearables en hartzorg

In de ontwikkeling en het gebruik van wearable technologie voor de hartzorg worden al enkele jaren flinke stappen vooruitgezet. Zo toonden onderzoekers van het Radboudumc, Erasmus MC, Reinier de Graaf Ziekenhuis en Corsano Health vorig jaar aan dat de Corsano CardioWatch 287-2 betrouwbaar hartstilstand kan detecteren. In een studie met 291 patiënten tijdens operaties waarbij de bloedsomloop tijdelijk werd stilgelegd, slaagde het horloge erin bijna alle gevallen van hartstilstand correct te identificeren.

Begin dit jaar schreven we over een in Finland ontwikkelde methode voor het detecteren van congestief hartfalen met een smartwatch. Door de intervallen tussen opeenvolgende hartslagen te analyseren, kan deze techniek hartfalen onderscheiden van gezonde controlepersonen en patiënten met atriumfibrilleren.