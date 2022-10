‘We ontwikkelen woningen en wijken die voor ons gaan zorgen’

Prof.dr.ir. Masi Mohammadi, hoogleraar Smart Architectural Technologies aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en lector aan het lectoraat Architecture in Health van de HAN, is initiatiefnemer en Scientific Director van DEEL Academy. In 2014 startte het eerste living lab en werd de Empathische Woning gebouwd: de testlocatie en showcase. In 2017 ontstond een netwerk van living labs. Sindsdien is er sprake van kruisbestuivingen tussen kennisinstellingen, living labs, overheid en bedrijfsleven, verspreid over Nederland.

Passende woningen, wijken

Om zelf- en samenredzaamheid te faciliteren, staan we volgens Mohammadi voor de opgave om de groeiende groep ouderen en andere kwetsbare groepen passende huisvesting te bieden. Zij hebben echter meer nodig dan een dak boven het hoofd. Wonen gaat voor deze doelgroep ook over zorg, over diensten die hun leven vergemakkelijken, over een leefbare, zorgzame en veilige omgeving. Kwetsbare mensen die hoog in behoefte zijn, maar laag in energie, hebben behoefte aan een totaalpakket dat uitgaat van hun kracht en tegelijkertijd rekening houdt met hun (latente) behoeften.

‘Het Nieuwe Wonen’ betreft een optimale interactie tussen de bewoner en de context waarin hij/zij zich bevindt: de ruimtelijke, sociale, technologische context en de context van regelgeving. Deze factoren zijn allemaal gelinkt, waardoor een verandering op het ene niveau van invloed is op het andere.

DEEL onderzoekt op dit gebied voorwaarden, kaders en oplossingen. Het onderzoek richt zich op drie pijlers die het hedendaags leven beïnvloeden:

Sociaal wonen.

Wonen met technologie.

Wonen is meer dan een huis.

Delen kennis, ervaring

Nu vijf jaar na de start van de eerste projecten het fundament van DEEL staat, begint een nieuwe fase. De komende jaren wordt het samenwerkingsverband verder bekrachtigd en verduurzaamd met een ‘learning and co-creation community’ waarin allerlei kruisbestuivingen plaatsvinden en kennis en ervaring snel uitgewisseld worden. Het werkveld, bewoners en kennisinstellingen trekken nog meer samen op bij het ontwikkelen van slimme woon-leef-zorgomgevingen.

DEEL zal de langetermijneffecten onderzoeken van de slimme woonomgevingen die ontwikkeld zijn, gebruik maken van elkaars bronnen en haar kennis nog meer nationaal en internationaal delen. Zodat de veiligheid, gezondheid, zelf- en samenredzaamheid in de woonomgeving toeneemt, en inachtneming van menselijke capaciteiten en technologische mogelijkheden vanzelfsprekend wordt als het over ‘het nieuwe wonen’ gaat.

