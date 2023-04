WE-TRUST onderzoek: herseninfarct op één plek vaststellen én behandelen 

Jaarlijks belanden ongeveer 30.000 mensen in het ziekenhuis als gevolg van een herseninfarct en er overlijden plusminus 5.000 mensen per jaar aan deze aandoening. De eerste Nederlandse patiënt is onlangs, als onderdeel van deze klinische studie, met de nieuwe methode behandeld in het St. Antonius Ziekenhuis. Bij een herseninfarct blokkeert een bloedpropje de doorbloeding van een deel van de hersenen. Zodra dit gebeurt telt letterlijk elke minuut om zo snel mogelijk de doorbloeding van het achterliggende weefsel te herstellen.

Ook in vele andere ziekenhuis is men druk bezig om de behandeling na een herseninfarct zo snel en doeltreffend mogelijk te doen. Bij het HagaZiekenhuis zet men daarvoor onder meer bijvoorbeeld de zogeheten StrokeViewer app in. Een ander goed voorbeeld van een innovatie die snellere behandeling eventueel mogelijk maakt, is in handen van de Spaanse start-up Time is Brain. Dit bedrijf wil een apparaat op de markt brengen, waarmee een beroerte op elke locatie real time kan worden gemonitord.

Direct to angio suite aanpak

Met een snellere behandeling kunnen de gevolgen van een herseninfarct , zoals functieverlies, bij patiënten beperkt worden. Bij de innovatieve aanpak ‘Direct to Angio Suite’ die nu internationaal wordt onderzocht, zit die tijdwinst met name in het combineren van diagnose en behandeling op één kamer.

Het WE-TRUST onderzoek is in de praktijk een echte team effort. Wereldwijd doen er zelfs 15 ziekenhuizen mee, waaronder het Haaglanden Medisch Centrum en St. Antonius Ziekenhuis in Nederland. “De zorg verbeteren kun je niet alleen, maar moet je samendoen”, zegt Léon Kempeneers, Managing Director bij Philips Benelux. “Ik ben erg trots dat we met twee vooraanstaande centra in Nederland op het gebied van Image Guided Therapy en neurovasculaire aandoeningen nieuwe technologie en behandelmethoden ontwikkelen, testen en vervolgens in de praktijk brengen.”

WE-TRUST-onderzoek: andere workflow

In het WE-TRUST-onderzoek wordt de klinische impact bestudeerd van de Direct to Angio Suite aanpak, die mogelijk wordt gemaakt door een speciale scan in de angio suite die door Philips is ontwikkeld. Deze benadering combineert de diagnose van een beroerte én de daaropvolgende behandeling in dezelfde angiokamer. In het onderzoek wordt die vernieuwende aanpak vergeleken met de conventionele workflow, waarbij de diagnose van patiënten voor behandeling in de CT- of MRI-suite wordt gesteld en zij vervolgens in een aparte angiokamer worden behandeld. De direct to Angio Suite aanpak kan mogelijk de tijd tot behandeling verkorten voor patiënten met een vroegtijdige beroerte voor wie elke seconde telt.

Hightech van Philips

In de studie wordt met behulp van technologie en software van Philips een beeld van de hersenen gemaakt dat lijkt op het beeld van een CT-scanner en dat artsen kunnen gebruiken voor een diagnose. De nieuwe behandelmethode betekent dat patiënten naar de interventiekamer worden gebracht voor een diagnose en direct daarna al een behandeling kunnen ondergaan. In de WE-TRUST studie wordt onderzocht of deze aanpak beter uitpakt voor de patiënten.

Dr. Vos, interventieradioloog van het St. Antonius Ziekenhuis en lokale hoofdonderzoeker van de WE-TRUST studie legt de ‘Direct to Angio Suite aanpak’ uit: “Onlangs hebben we de eerste patiënt gescand met de nieuw ontwikkelde cone beam CT-scan beeld technologie. Deze nieuwe technologie stelt ons, vooralsnog alleen in trialverband, in staat om patiënten vanuit de ambulance meteen naar de interventiekamer te brengen. Daar kan worden uitgesloten dat de symptomen van de patiënt door een hersenbloeding worden veroorzaakt. De patiënt hoeft dus niet eerst naar de CT-ruimte gebracht te worden en vervolgens naar de interventiekamer voor de behandeling. Dit bespaart veel kostbare tijd, waardoor we patiënten sneller kunnen helpen.”

WE-TRUST onderzoek is uitdagend

Het Haaglanden Medisch Centrum was in 2018 het eerste ziekenhuis in Nederland met een neuro-angio kamer van Philips om patiënten met een acuut herseninfarct op de SEH zo snel mogelijk te kunnen helpen. Dr. van den Wijngaard, vasculair en interventieneuroloog van het HMC en lokale hoofdonderzoeker van de WE-TRUST studie hoopt nu samen met de andere onderzoekers de meerwaarde van deze innovatieve aanpak aan te kunnen tonen.

“Het behandelen van neuro-vasculaire aandoeningen is een speerpunt van ons ziekenhuis en samen met het St. Antonius, Philips en andere ziekenhuizen willen we graag de uitkomst van patiënten met een herseninfarct verbeteren door een snellere behandeling. Met dit klinische onderzoek hopen we de meerwaarde van deze nieuwe methode aan te tonen. Uitdagend is het wel, want we kunnen niet plannen wanneer een patiënt in het ziekenhuis komt.”