WHO: GIS-Technologie Hub vergroot toegang gezondheidszorg

De virtuele lancering van de GIS-technologie Hub trok meer dan 75 deelnemers uit 38 landen. Dr. Hans Henri P. Kluge benadrukte het belang van geospatiale data voor toegang tot gezondheidszorg en het aanpakken van gezondheidsongelijkheden, vooral in tijden van crisis en klimaatverandering.

“Geografische locatie ligt aan de basis van veel fundamentele gezondheidsongelijkheid”, vertelt Kluge. “Waar je woont kan je gezondheidsuitkomsten en je toegang tot diensten zoals vaccins, screenings en medicijnen al van tevoren bepalen. In een tijdperk dat gekenmerkt wordt door conflicten, humanitaire crises, verplaatsing en klimaatverandering, kan goede data levens redden.”

Verbeteren gezondheidszorg

Het doel van het WHO is het verbeteren van de gezondheidszorg in de wereld. Zeker is dat een internationaal goed gecoördineerde digitalisering van de zorg hierbij kan helpen; onder meer omdat zo zorg op afstand makkelijker mogelijk wordt. WHO heeft sowieso een grote interesse in technologie en big data die kunnen helpen om de ongelijkheid in kaart te brengen en de potentie hebben om de toegankelijkheid van zorg beter te maken. Met goede data kunnen ten slotte betere beslissingen worden genomen; hetgeen nu ook weer bij de lancering van de GIS-technologie hub een grote rol speelt.

GIS-technologie: kracht van geografische data

De WHO Europese Geospatiale Coördinatiehub dient als een centrum voor het versterken van het gebruik van geospatiale technologieën in de volksgezondheid. Deze hub coördineert samenwerking tussen landen, biedt trainingen en technische ondersteuning. Tevens worden hier GIS-strategieën ontwikkeld voor betere gezondheidsbeslissingen. De hub verbindt onderzoeksinspanningen voor geospatiale toepassingen in de gezondheidszorg en speelt een cruciale rol in noodhulp. Dit initiatief van de WHO benut de kracht van geografische data voor het verbeteren van gezondheidszorg en het aanpakken van gezondheidsuitdagingen in de Europese regio. Het doel is om landen in de ‘WHO Europese Regio’ in staat te stellen Geografische Informatie Systemen (GIS) effectief te gebruiken voor snellere en beter geïnformeerde volksgezondheidsbeslissingen.

Toegang gezondheidszorg

GIS-technologie is volgens WHO essentieel. Het kan helpen om de toegang tot de gezondheidszorg te vergroten, ondersteunt bij noodgevallen en met deze technologie kunnen gezondheidstrends worden geanalyseerd. Het platform kan helpen bij het identificeren van kwetsbare groepen en optimaliseren van gezondheidsdiensten, maar kan ook een ondersteunende rol spelen bij het in kaart brengen van gezondheidsrisico’s die samenhangen met klimaatverandering.

Het platform bevordert samenwerking en communicatie tussen lidstaten, partners en donoren en coördineert geospatiale gezondheidsinitiatieven. Het focust op het ontwikkelen van GIS-roadmaps, capaciteitsopbouw, kennisuitwisseling maar ook op samenwerking met academische instellingen voor operationeel onderzoek. De hub biedt technische ondersteuning, data, software en hulpmiddelen en wil regionale gezondheidsstrategieën en -plannen, onder leiding van WHO-specialistenteams, ondersteunen.