Xeltis krijgt 32 miljoen voor natuurlijke implantaten

Met de nieuwe financiering kan Xeltis haar klinische progamma’s voor het behalen van haar doelstellingen – de ontwikkeling van natuurlijke implantaten – voortzetten. Op dit moment ontwikkelt het medtechbedrijf drie soorten cardiovasculaire implantaten: pulmonaalkleppen, kunstvaten voor bypassoperaties en kunstvaten voor vaattoegang bij hemodialyse.

“Het stelt ons in staat onze technologie verder te valideren in grootschalige klinische studies en daarmee cardiovasculaire chirurgie geheel te veranderen door middel van betere implantaten en betere klinische resultaten”, zegt Eliane Schutte, CEO van Xeltis over de nieuwe financiering.

Natuurlijke implantaten

Zo loopt op dit moment een klinische studie naar de werking van axels. Dit is een vasculair implantaat voor patiënten die aan nierfalen lijden. Het implantaat moet de levenskwaliteit van patiënten die gedialyseerd worden verbeteren.

Daarnaast ontwikkelt Xeltis nog meer zogenoemde ‘levende implantaten’, zoals implanteerbare hartkleppen en bloedvaten. Dankzij de technologie van Xeltis kunnen deze implantaten zich ontwikkelen tot gezonde, levende kleppen en vaten. Daarvoor maken de implantaten gebruik van het natuurlijke genezingsproces van het lichaam en weefselvorming na implantatie te bevorderen.

“We zijn er trots op dat we zulke vooraanstaande investeerders hebben aangetrokken en kijken uit de samenwerking. De toegankelijke klinische expertise en netwerk zullen sterk bijdragen aan de groei naar succes”, aldus Schutte.

Ontstaan in Eindhoven

De door Xeltis ontwikkelde technologie is ontsproten uit onderzoeken van verschillende groepen van de TU Eindhoven. Xeltis is in 2006 ontstaan uit een fusie met QTIS dat opgericht was door TU/e-alumnus Martijn Cox. Een van de twee hoofdkantoren van het bedrijf staat nog altijd op de TU/e-campus. Daarnaast vindt alle R&D in Eindhoven plaats.

In 2021 sloot Xeltis een overeenkomst met de Europese Investeringsbank (EIB) voor een financiering van 15 miljoen euro.