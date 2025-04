Zeester als inspiratie voor slimme hartzorg wearable

In de wereld van wearables komt innovatie vaak voort uit onverwachte hoeken – zelfs uit de oceaan. Onderzoekers van de University of Missouri presenteren een opvallende ontwikkeling: een op de anatomie van de zeester geïnspireerd draagbaar hartmonitoringssysteem dat de beperkingen van bestaande technologieën tijdens beweging effectief weet te overbruggen.

De meeste wearable apparaten voor het monitoren van de hartslag, zoals smartwatches, zijn beperkt tot één vast punt van contact met de huid. Een sensor meet op dat punt het hartritme. Dit betekent dat metingen kunnen afwijken wanneer de drager van het device beweegt.

Vijfarmig ontwerp

De nieuwe uitvinding, waarover onlangs is gepubliceerd in Science Advances, markeert een stap vooruit in gepersonaliseerde, continue hartzorg ondersteund door AI. Let wel, momenteel wordt er nog volop aan ontwikkeld, en het is niet bekend of, en zo ja, wanneer, de ‘zeester’ hartmonitor beschikbaar komt.

De ontwerpers van deze bijzondere hartslagmonitor, Chen Chen, Zheng Yan en enkele collega’s, grijpen terug op de vijfarmige structuur van de zeester. Elke ‘arm’ van het apparaat bevat sensoren die gelijktijdig elektrische én mechanische hartactiviteit meten, wat leidt tot een stabielere en rijkere dataverzameling – zelfs tijdens beweging. “Door meerdere meetpunten rondom het hart te plaatsen, creëren we een consistent en nauwkeurig signaal,” zegt Chen. “Het resultaat is een completer beeld van de hartgezondheid dan bij traditionele wearables.”

AI en real-time diagnostiek

Het hart van deze innovatie klopt niet alleen via sensoren, maar ook via kunstmatige intelligentie. De geïntegreerde AI is getraind op een grote dataset met signalen van zowel gezonde als zieke harten. Hierdoor kan het systeem ruis door beweging elimineren en afwijkende patronen herkennen met een nauwkeurigheid van meer dan 90%.

De data worden realtime weergegeven via een gekoppelde smartphone-app, waarmee zowel gebruikers als zorgprofessionals op afstand inzicht krijgen in de hartstatus. Via Bluetooth kunnen artsen op elk moment de gegevens bekijken – een uitkomst voor thuismonitoring en vroegtijdige opsporing van hartproblemen.

Comfortabel en continuïteit

Naast precisie en intelligentie, staat draagcomfort centraal. Het team onder leiding van Yan werkt aan huidvriendelijke, ademende materialen om langdurig gebruik mogelijk te maken zonder irritatie. De huidige versie werkt nog met een soort klevende gel, maar er wordt nog gezocht naar andere materialen om de wearable nog comfortabeler en gebruiksvriendelijker te maken,

De huidige draagbare hartmonitoren moeten voor het opladen losgekoppeld worden van de persoon. Bij de zeester wearable hoeft dat straks niet. Hij kan draadloos opgeladen worden tijdens het dragen. Dit elimineert onderbrekingen in monitoring en maakt het systeem geschikt voor continu gebruik in het dagelijks leven.

Deze biomimetische benadering toont hoe natuurlijke ontwerpen en technologische innovatie elkaar kunnen versterken in de zorg. Door bio-elektronica, AI en slimme materialen samen te brengen in één systeem, ontstaat een krachtige tool voor preventie en diagnose buiten de kliniek.