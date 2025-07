Zeeuwse ggz-organisatie Emergis actief bezig met digitalisering

Onlangs bezocht de IZA-werkgroep Digitale en Hybride Zorg de grootste ggz-instelling van Zeeland: Emergis. Deze organisatie is namelijk een mooi voorbeeld van een ggz-instelling die hybride en digitale zorg als uitgangspunt heeft, en dat is hard nodig om de zorg ook in de toekomst betaalbaar, toegankelijk en kwalitatief te houden.

Door de tekorten op de arbeidsmarkt ziet Emergis zich genoodzaakt om hun zorg op een andere manier in te richten. Daarbij is onder andere de vergrijzing een uitdaging. Enerzijds krimpt het personeelsbestand, terwijl het aantal cliënten anderzijds stijgt. Om toch zo veel mogelijk cliënten van passende zorg te kunnen voorzien, zet Emergis in op digitalisering.

Digitalisering in de zorg

In het programma Digitalisering in de zorg gaat het niet zozeer over de technologie, maar juist over de mens. Wat moeten cliënten kunnen, en wat hebben ze nodig om over te gaan naar digitale zorg? Medewerkers worden daarbij aangespoord om het nut en de noodzaak van hybride en digitale zorg in te zien, waardoor zij deze innovatie vormen van zorg eerder omarmen. Binnen het programma Digitalisering in de zorg is een aantal projecten ontwikkeld, namelijk:

Enter : cliënten worden vanaf het moment van verwijzing door de huisarts aangespoord om zelf met hun klachten aan de slag te gaan. Hiervoor worden zowel een eHealth-platform als zogeheten ‘start-actief-coaches’ ingezet. Cliënten krijgen meer eigen regie en komen zelf in actie. Daarnaast wordt onderzocht of groepsbehandelingen online georganiseerd kunnen worden.

Spannend maar leerzaam

Sommige behandelaars vinden de stappen richting digitalisering spannend, maar ze realiseren zich ook dat het niet haalbaar meer is om alle cliënten op te vangen met de bestaande capaciteit. Wel blijft het behouden van menselijk contact met de cliënt belangrijk voor de behandelaars.



Vanwege de hoge urgentie heeft Emergis ervoor gekozen om de nieuwe projecten direct organisatiebreed uit te rollen, in plaats van met pilots te werken. Zo doet de volledige organisatie ervaring op met digitalisering.

Doorbraakproject digitale ggz

Eind 2024 is het Doorbraakproject digitalisering ggz opgestart, met als doel om de inzet van digitale toepassingen in de ggz uit te breiden. Het project is een initiatief van brancheorganisatie De Nederlandse ggz hoopt zo de zorgkloof in de sector te dichten. Bijvoorbeeld door het gebruik van videoconsulten, digitale vragenlijsten tijdens wachttijd, een digitaal dagboek of zelfzorgmodules op digitale platforms. Als het goed is, wordt met deze digitalisering capaciteitswinst geboekt, waardoor tijd vrij komt voor cliënten op de wachtlijst of met urgentie.