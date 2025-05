Zelfmeetkiosk, Hoogcomplexe zorg thuis, benoemingen en meer

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor de komst van de Zelfmeetkiosk bij het ETZ, het leveren van hoogcomplexe zorg thuis door BrabantZorg en de nieuwe slimme infuuspompen van het Slingelend. Verder ook aandacht voor een nieuwe bestuurder en een nieuw directielid bij Philadelphia Zorg en de benoeming van een nieuw bestuurslid bij het CWZ.

Zelfmeetkiosk bij ETZ

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) introduceert de Zelfmeetkiosk, een innovatief apparaat waarmee patiënten voorafgaand aan hun afspraak zelfstandig vitale waarden zoals bloeddruk, hartslag, zuurstofgehalte en gewicht kunnen meten. Deze metingen worden automatisch opgeslagen in het Elektronisch Patiëntendossier (EPD), waardoor zorgverleners direct over actuele gegevens beschikken.

De Zelfmeetkiosk is onderdeel van het programma ‘Polikliniek van de toekomst’ en draagt bij aan het verminderen van administratieve lasten en het verhogen van de patiëntbetrokkenheid. Patiënten ervaren de kiosk als gebruiksvriendelijk en efficiënt; 90% van hen is voorstander van voortzetting van het gebruik.

Hoogcomplexe zorg thuis

BrabantZorg heeft zijn Regionaal Verpleegkundig Team (RVT) omgevormd tot het Technisch Thuiszorg Verpleegkundigen (TTV) team, gericht op het leveren van hoogcomplexe zorg aan huis. Dit team is gespecialiseerd in het uitvoeren van medische handelingen zoals het gebruik van infuuspompen, drains en het verzorgen van katheters.

Dankzij deze zorg kunnen cliënten sneller herstellen na ziekenhuisopname en langer zelfstandig thuis wonen. De TTV-verpleegkundigen werken nauw samen met andere zorgprofessionals en zorgen voor een naadloze overgang van ziekenhuiszorg naar thuiszorg. Voor toegang tot deze zorg dient een verwijzer een aanvraag in te dienen bij BrabantZorg.

Nieuwe infuuspompen Slingeland

Het Slingeland Ziekenhuis heeft recentelijk 400 nieuwe infuuspompen aangeschaft, waarmee het ziekenhuis zijn zorgprocessen verder optimaliseert. Deze investering is onderdeel van een bredere strategie om de patiëntveiligheid te verbeteren en de efficiëntie van zorgverleners te verhogen.

De nieuwe infuuspompen zijn uitgerust met geavanceerde technologieën die nauwkeurige dosering en monitoring van medicatie mogelijk maken. Daarnaast zijn ze ontworpen met gebruiksvriendelijke interfaces, wat de werklast voor zorgprofessionals vermindert. Deze stap benadrukt het commitment van het Slingeland Ziekenhuis om te investeren in moderne medische apparatuur ten behoeve van optimale patiëntenzorg.

Nieuw bestuurslid CWZ

Jos Wannet is per 1 mei 2025 benoemd tot vast lid van de raad van bestuur van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen. Eerder was hij tijdelijk bestuurder ad interim en verving hij Jean-Pierre van Beers, die wegens privéomstandigheden afwezig was. Wannet heeft een achtergrond in bedrijfswetenschappen en ruime ervaring in de ziekenhuiszorg, onder andere als manager Finance & Control bij Pantein Zorggroep. Zijn focus ligt op het versterken van de toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg binnen CWZ en de regio. Samen met Ankie van Rossum vormt hij de huidige raad van bestuur.

“We staan als zorgsector voor de nodige uitdagingen, dit vraagt veel van ons allen. Ik kijk ernaar uit om samen met alle collega’s de ingeslagen weg van CWZ te vervolgen en daarmee bij te dragen aan de verdere doorontwikkeling van CWZ. Dit met het oog op het versterken van de toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg binnen CWZ en zijn regio”, aldus Wannet.

Benoemingen bij Philadelphia Zorg

Ton Poos is per 1 augustus 2025 benoemd tot financieel bestuurder van Philadelphia Zorg. Met zijn achtergrond in zowel de zorg als bedrijfskunde zal hij zich richten op de portefeuilles financiën, ICT en huisvesting. Momenteel is Poos bestuurder bij Vilente, een organisatie voor begeleiding, ondersteuning en zorg voor ouderen. Zijn ervaring stelt hem in staat om bij te dragen aan het toekomstbestendig maken van de zorg en ondersteuning die Philadelphia biedt. “We gaan er samen voor zorgen dat we de geweldige zorg en ondersteuning die we nu al bieden ook voor de toekomst houdbaar maken”, aldus Poos.

Op 1 juli zal Marit Bosman, ook bij Philadelphia Zorg, starten als directeur Klantbelang. Ze werkte 16 jaar bij het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht, waarvan de laatste jaren als directeur Marketing en Communicatie. Bosman heeft een achtergrond in gezondheidswetenschappen en bedrijfskunde en heeft ervaring met het verbeteren van de toegankelijkheid van zorg en dienstverlening. Bij Philadelphia wil ze zich richten op het versterken van de positie van de organisatie als toonaangevende en innovatieve speler in de zorg, met nadruk op inclusie, zeggenschap en eigen regie voor mensen met een beperking.

