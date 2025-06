Zesmaal testen in de Kickstart Medicatieoverdracht

In de Kickstart Medicatieoverdracht, onderdeel van het landelijke programma Medicatieoverdracht, beproeven zorgaanbieders en softwareleveranciers een nieuwe werkwijze voor medicatieoverdracht. Het doel: de medicatieveiligheid vergroten. Het testproces in zes stappen garandeert dat de nieuwe manier van werken goed en veilig is voordat de landelijke uitrol start.

In de Kickstart Medicatieoverdracht brengen 13 zorgaanbieders, acht leveranciers van zorginformatiesystemen en drie persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) (zie ook onderaan dit nieuwsbericht) een nieuwe aanpak van medicatieoverdracht in praktijk. Ze implementeren de informatiestandaard Medicatieproces 9 en de bijbehorende ketenafspraken. De Kickstart vindt plaats in twee regio’s: Rijnmond (gecoördineerd door RSO RijnmondNet) en Friesland (gecoördineerd door RSO GERRIT).



“Voordat de landelijke uitrol van Medicatieoverdracht start, moeten we zeker weten dat alles correct werkt”, zegt Rinske Holthuis, landelijk projectleider van de Kickstart. “Worden de medicatiegegevens correct verwerkt in de keten, wordt het zorgproces hiermee goed ondersteund en zijn de schermen voor de zorgverleners duidelijk en makkelijk te gebruiken? Daarom hebben we goed nagedacht over een zorgvuldig testproces.”

Goed beproeven

Bijzonder aan het programma is volgens Holthuis dat de informatiesystemen van verschillende zorgaanbieders tegelijk aangepast moeten worden om goed te beproeven in de keten. Die systemen moeten met elkaar kunnen communiceren, dus softwareleveranciers testen dit samen. “Dat maakt het qua planning extra ingewikkeld omdat leveranciers eigen uitdagingen hebben en niet altijd in dezelfde fase van ontwikkelen zitten.”



Het testen gebeurt in de Kickstart in zes fasen:

Ontwikkeltest. Proof-of-concept-test. Labtest. Validatie. Praktijktest. Begeleide uitrol.

Al gerealiseerd

Op dit moment zijn bijna alle softwareleveranciers die meedoen aan de Kickstart gevalideerd voor de onderdelen voorschrijven en medicatieverificatie. Sommige zijn ook al ver met het ontwikkelen van de onderdelen verstrekken en toedienen.



In maart 2025 kreeg de stuurgroep van het programma Medicatieoverdracht een demo van de tot op dat moment gerealiseerde software. Apotheker Jacco Pesser was daarbij. Hij is bestuurslid bij de KNMP en zit namens de sector openbare farmacie in de stuurgroep.



“Het is ontzettend inspirerend en boeiend om in het echt te zien wat de softwareleveranciers bouwen. Zo zag ik tijdens de demo hoe mutaties in de medicatie in het ziekenhuis zichtbaar worden voor de apotheker in ons eigen systeem. Nu krijgen we deze informatie in pdf’s per mail. Ook kunnen we straks makkelijker met voorschrijvers communiceren over de aanpassing van een recept. Ik kan niet wachten tot het klaar is want ik zie elke dag in mijn werk de manco’s van de huidige situatie.”

Over het programma medicatieoverdracht

In het programma Medicatieoverdracht werken negen zorgsectoren (gehandicaptenzorg, ggz, huisartsenzorg, medisch specialistische zorg, mondzorg, openbare farmacie, publieke gezondheid, trombosezorg, VVT) en patiënten- en cliëntenorganisaties samen. Ook VWS, Nictiz, VZVZ, Zorgverzekeraars Nederland en RSO Nederland werken mee.



Het programma implementeert kwaliteitsstandaard ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ en drie informatiestandaarden: Medicatieproces 9, Labwaarden ten behoeve van medicatieveiligheid en Contra-indicaties en overgevoeligheden. Softwareleveranciers bouwen de informatiestandaarden in de zorginformatiesystemen en PGO’s in. Bij elke informatiestandaard horen ook ketenafspraken over het zorgproces.



Informatiestandaarden en ketenafspraken samen maken het mogelijk om gestandaardiseerd medicatiegegevens uit te wisselen. Zorgverleners en patiënten/cliënten beschikken zo over een actueel en compleet elektronisch medicatieoverzicht: dat is belangrijk voor veilige farmaceutische zorg en voorkomt medicatiefouten. Daarnaast kan digitale uitwisseling tijdrovende administratieve werkzaamheden vervangen.

Deelnemers aan Kickstart Medicatieoverdracht

De zorgaanbieders zijn Stichting Antonius Zorggroep (Sneek), Gezondheidscentrum Makkum, Apotheek De Dokkumer Wâlden, Stichting Alliade, Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Friesland, Stichting Patyna, Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam, Huisartsenpraktijk Emmapark, Huisartsenpraktijk Bender, Apotheek Pijnacker Centrum, Poli-apotheek Sint Franciscus Gasthuis, Stichting Laurens, Stichting Star-shl. De leveranciers van zorginformatiesystemen die meedoen aan de Kickstart, zijn ASolutions, CareConnections, CGM, Chipsoft, iSOFT, FarMedvisie, Enovation Medimo en SmartMed. De deelnemende Persoonlijke Gezondheidsomgevingen (PGO’s) zijn medxpert, Quli en Zorgdoc.

