ZGV: digicoaches voor medewerkers én patiënten

“Digitalisering staat hoog op onze prioriteitenlijst”, stelt De Jong. “Ook in de komende jaren willen we goede zorg kunnen blijven leveren aan onze patiënten. Gezien de stijgende zorgvraag zal dat niet lukken met alleen het inzetten van zorgverleners. Digitalisering is onontkoombaar, bijvoorbeeld voor het verlenen van zorg-op-afstand. Daarom hebben we investeringsruimte vrijgemaakt voor een digitaliseringsprogramma.”

Iedereen doet mee

Alle afdelingen en beroepsgroepen worden bij het programma betrokken. “Iedereen krijgt immers te maken met digitalisering: van arts en verpleegkundige tot schoonmaker en zorgassistent”, stelt De Jong. “Ook zorgassistenten moeten iets kunnen invullen in het EPD of een patiënt kunnen helpen die via zijn tablet of de bedside-terminal een maaltijd wil bestellen. We willen graag al onze medewerkers voorbereiden op een toekomst die steeds digitaler wordt.”

Het programma ging begin 2022 van start met een nulmeting, gebaseerd op de zelfscan van de landelijke coalitie Digivaardig in de zorg. “Hiermee brachten we in kaart hoe het is gesteld met de digitale vaardigheden van medewerkers”, vertelt De Jong. “Het bleek dat er grote verschillen zijn.” Ook viel op dat jongere medewerkers niet per se digitaal vaardiger zijn dan oudere collega’s, concludeert De Jong. “Ze zijn heel handig met hun eigen telefoon, maar hebben soms moeite met onze systemen.”

Digicoaches helpen medewerkers

Binnen het ziekenhuis zijn inmiddels ook 22 digicoaches voor medewerkers actief. Zij zijn opgeleid door Buro StrakZ, vervullen deze rol naast hun gewone baan als bijvoorbeeld verpleegkundige of polikliniek-assistent en krijgen daar ook uren voor.

“De digicoaches voor medewerkers helpen hun collega’s bij het oplossen van de digitale problemen waar ze tegenaan lopen op de werkvloer en bovenal bij het bekwaam worden in de digitale basisvaardigheden”, vertelt De Jong. “Bovendien zullen ze hen gaan helpen bij het werken met het nieuwe EPD, dat we begin 2023 invoeren.”

Ook voor patiënten

Ook patiënten kunnen bij een digicoach aankloppen in Ziekenhuis Gelderse Vallei. “Digitalisering is niet meer weg te denken en maakt de zorg gemakkelijker. Maar niet voor iedereen is het gebruik van digitale middelen eenvoudig”, zegt Angelique Groot, hoofd van het Centrum voor Digitale Zorg. “Daarom helpen onze digicoaches de patiënten die er moeite mee hebben op weg.”

In de centrale hal van het Ziekenhuis is een loket gevestigd, waar patiënten dagelijks van 8.30-17.30 uur kunnen binnenlopen met hun digitale vragen. En patiënten die thuis tegen digitale vragen aanlopen, kunnen bellen met de Helpdesk Digitale Zorg. Groot hierover: “Uitgangspunt van de digicoaches is steeds: we leren het u zelf te doen, op uw eigen telefoon of tablet.”

