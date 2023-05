‘Ziekenhuis Rivierenland profiteerde van nieuwe EPD bij accreditatie JCI’

Ziekenhuis Rivierenland is een van de elf Nederlandse ziekenhuizen met een accreditatie van de Joint Commission International (JCI). De Joint Commission is een in de VS gevestigde non-profit organisatie die meer dan 22.000 Amerikaanse gezondheidsorganisaties en programma’s accrediteert. De internationale tak JCI accrediteert medische diensten van over de hele wereld. Zo wil de organisatie best practices delen op het gebied van kwaliteit en patiëntenzorg.

Lappendeken aan systemen

In 2018 vond de eerste accreditatie plaats, vertelt Hendriks in een artikel op de website van HiX-leverancier ChipSoft. Destijds werkte Ziekenhuis Rivierenland nog met een lappendeken aan systemen. In 2019 stapte het ziekenhuis over op het EPD van HiX. Hiermee verving het elf deelsystemen door één geïntegreerde oplossing. Zo zette Rivierenland in op meer efficiëntie, veiligheid en een nog betere samenwerking met patiënten en andere zorgaanbieders.

JCI zag in 2018 de chaos aan systemen nog als een risico op verkeerde informatie en verlies van informatie.” De overstap naar HiX, die een jaar na de accreditatie gepland stond, maakte volgens Hendriks echter het verschil. “Die overstap naar een geïntegreerd EPD bleek van belang voor de initiële accreditatie. Zonder dat plan, weet ik niet zeker of JCI ons in 2018 geaccrediteerd had.”

Stap vooruit bij accreditatie

Bij de heraccreditatie, in november 2022, was duidelijk dat het nieuwe EPD ook op dit punt een grote stap vooruit had betekent. Hendriks benadrukt dat er geen enkel verbeterpunt meer genoemd werd en er alleen complimenten waren. “De auditoren waren onder de indruk en benadrukte dat we een goed en geïntegreerd zorgregistratiesysteem hebben.”

JCI keek tijdens de audit onder andere of de dossiervoering van Ziekenhuis Rivierenland compleet en veilig was, vervolgt de bestuursvoorzitter. Daaronder vallen bijvoorbeeld de overdrachtsmomenten

tussen verschillende afdelingen en professionals. “Doordat wij nu een geïntegreerd dossier hebben, kunnen wij goed aantonen dat we voldoen aan alle normen. Belangrijke gegevens, zoals bijvoorbeeld behandelbeperkingen en allergieën, zijn na eenmalige registratie op alle relevante plekken in het dossier beschikbaar.”

Nieuwe eisen

In november 2025 vindt de volgende accreditatie plaats. Hendriks voorziet dat het JCI-normenboek zich tegen die tijd zal hebben doorontwikkeld en met nieuwe eisen komt. Bijvoorbeeld als het gaat om de tijdloosheid en locatieloosheid bij de beschikbaarheid van informatie.

De JCI-accreditatie is volgens Hendriks nu nog geënt op ziekenhuizen en de overdracht van gegevens naar en vanaf de ziekenhuizen naar andere zorgaanbieders, maar het normenkader zal meer afgestemd worden op transmurale zorg en ketenzorg. Ook dan verwacht de bestuursvoorzitter, die per 1 juli 2023 stopt in zijn huidige functie, echter dat Ziekenhuis Rivierenland dankzij het huidige EPD de heraccreditatie zonder problemen zal krijgen.