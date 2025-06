Ziekenhuizen tijdens de NAVO-top, Expertisecentrum zorgdata, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor de bereikbaarheid van Haagse ziekenhuizen tijdens de week van de NAVO-top en de eerste complexe vaatingreep in de nieuwe hybride OK van het VieCuri ziekenhuis. verder aandacht voor het nieuwe expertisecentrum voor hergebruik van zorgdata uit de eerstelijns- en langdurige zorg en twee bestuurlijke benoemingen bij de Sint Maartenskliniek en het Franciscus.

Haagse ziekenhuizen bereikbaar tijdens NAVO-top

Haagse ziekenhuizen, waaronder Haaglanden Medisch Centrum (HMC) en HagaZiekenhuis, blijven in de week van de NAVO-top (19–25 juni) gewoon open en bereikbaar. Medisch personeel en patiënten worden gevraagd rekening te houden met gewijzigde reistijden door wegafsluitingen, maar de reguliere zorg, waaronder geplande afspraken, gaat volgens de ziekenhuizen onverminderd verder. Voor het transport van onder andere medicijnen en lasmateriaal in de stad, zetten de ziekenhuizen die week elektrische bakfietsen in.

HMC Westeinde, als Level 1 traumacentrum, staat paraat voor mogelijke incidenten tijdens de top . Om de bereikbaarheid te waarborgen, wordt personeel aangemoedigd de fiets of het openbaar vervoer te gebruiken. Ook extra personeel en adviezen zoals sms-herinneringen zijn ingezet om de zorg soepel te laten verlopen ondanks mobiliteitsbeperkingen.

“Het is mooi om te zien hoe het Haaglanden Medisch Centrum en HagaZiekenhuis het voortouw nemen met duurzame vervoersoplossingen tijdens de NAVO-top. Ik hoop dat dit initiatief andere organisaties inspireert om ook na te denken over alternatieve vervoersoplossingen. Natuurlijk hoop ik dat dit zo goed bevalt dat het wordt voortgezet”, aldus Arjen Kapteijns, wethouder mobiliteit van de gemeente Den Haag.

Eerste complexe vaatingreep in Hybride OK VieCuri

Bij het VieCuri ziekenhuis is onlangs voor het eerst sinds de opening van de zes nieuwe hybride OK's een complexe vaatingreep uitgevoerd. Daarbij werden, in één operatie, zowel de grote lichaamsslagader (aorta) en de bloedvaten in het bekken behandeld. “We zijn enorm trots dat we dit als team mogelijk hebben gemaakt. Het is een mooie stap vooruit in onze zorg, die patiënten écht helpt”, vertelt Roel Janssen, vaat- en longchirurg.

De ingebruikname van de hybride OK markeert een nieuw tijdperk voor de vaatchirurgische zorg in de regio Noord-Limburg. Voorheen werd een dergelijk complexe behandeling in verschillende fases uitgevoerd, waarvoor de patiënt dus meerdere keren terug moest komen op de OK. Het uitvoeren van deze ingreep in één keer betekent dit minder belasting voor de patiënt, minder reistijd, en een sneller herstel. Dat is prettiger voor de patiënt én efficiënter voor het ziekenhuis.

Expertisecentrum hergebruik zorgdata

Nivel lanceert een nieuw expertisecentrum voor hergebruik van zorgdata uit de eerstelijns- en langdurige zorg. Het centrum heeft als doel om routinematig vastgelegde data – zoals huisartsendossiers, declaraties binnen de Zvw en Wlz, en gegevens uit verpleeghuizen – veilig en efficiënt te hergebruiken voor onderzoek, beleid en kwaliteitsverbetering.

Door data uit verschillende bronnen te combineren binnen een robuuste governance-structuur biedt het centrum onderzoekers en beleidsmakers inzicht in zorgtrajecten, zorgtoegang en uitkomsten. Daarnaast helpt het zorgverleners met spiegelinformatie en beslissingsondersteuning, wat bijdraagt aan passende zorg en vermindering van administratieve last.

Nieuw RvT-lid Sint Maartenskliniek

Op 1 juni is Dr. Fiederike Meyer-Wentrup toegetreden tot de Raad van Toezicht van de Sint Maartenskliniek waar zij de portefeuille Kwaliteit en Veiligheid onder haar hoede neemt. Meyer-Wentrup volgt Sandra Mulder op, die na acht jaar afscheid heeft genomen van de Raad van Toezicht wegens het verstrijken van haar tweede benoemingstermijn.

Meyer-Wentrup is CMIO in het Prinses Maxima Centrum en kinderoncoloog, gespecialiseerd in lymfomen. Al vanaf de start van het Prinses Maxima Centrum is zij als arts, wetenschapper en zorg-ICT deskundige betrokken bij het opbouwen van dit kinderoncologisch ziekenhuis. Zij zet zich daarbij in voor veiligheid en kwaliteit van zorg, onder meer door het opzetten van klinische workflows met passende ICT-support. Een van haar drijfveren is persoonlijk leiderschap en het creëren van een innovatieve, inclusieve en veilige cultuur.

Nieuwe RvT-voorzitter Franciscus

Koen Becking is begin deze maand (1 juni) benoemd tot voorzitter Raad van Toezicht van Franciscus, een functie die vacant was. Becking is op dit moment werkzaam als bestuursvoorzitter van de Koninklijke Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW). In deze rol is hij het boegbeeld in de energie- en industrietransitie voor bedrijven en instellingen, waaronder ziekenhuizen, die veel energie en water gebruiken.

"In zijn loopbaan heeft hij vele jaren ervaring opgedaan als bestuursvoorzitter bij zowel de Tilburg University als Nyenrode Business Universiteit. De combinatie van zijn brede bestuurlijke ervaring en zijn ervaring met transitie, duurzaamheid en wetenschappelijk onderwijs zorgt ervoor dat Franciscus uitkijkt naar een fijne en sterke samenwerking.’ aldus Niels Honig, voorzitter Raad van Bestuur bij Franciscus.

