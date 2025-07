ZonMw subsidieert Kempenhaege bij AI voor poliklinische zorg

ZonMw heeft een subsidie toegewezen aan het Academisch Centrum voor Epileptologie Kempenhaeghe/Maastricht UMC+ ten behoeve van de ontwikkeling van een AI-toepassing die structuur aan gaat brengen in patiëntgegevens. Van ongestructureerde input naar een gestructureerd dossier dat tijdens het consult geraadpleegd kan worden door patiënt en behandelaar. Het project duurt 3 jaar en begint in december 2025. Het heeft de titel ‘Verbeterde en efficiëntere epilepsiezorg door AI-ondersteunde personalisatie’ gekregen en maakt deel uit van het programma Medisch specialistische Zorg en Onderzoek (MedZO) van ZonMw.

Voorlopig wordt het AI-model alleen getraind, geïnstalleerd en gebruikt binnen het expertisecentrum Kempenhaeghe. Informatie uit vrije tekstvelden, maar ook andere, vaste onderdelen van het elektronisch patiëntendossier worden verwerkt door de AI. Daardoor ontstaat bijvoorbeeld inzicht in medicatiegebruik, bijwerkingen daarvan en de frequentie van epilepsieaanvallen. Die informatie wordt gekoppeld aan de datum van registratie, waarmee alle gegevens tijdens het consult gepresenteerd kunnen worden in de vorm van een overzichtelijke tijdlijn.

Hierdoor kunnen arts en patiënt vervolgens sneller en beter onderbouwd keuzes maken over de benodigde behandeling. Eén van de verwachtingen is dat de gestructureerde AI-inzichten gaan leiden tot kortere behandelingen en een toegenomen kwaliteit van leven bij mensen met epilepsie. EpilepsieNL is dan ook een partner in dit project. Maar het AI-model zal met een paar kleine aanpassingen ook bruikbaar te maken zijn voor andere aandoeningen, die niet per se neurologisch hoeven te zijn.

GenAI in de zorg

De impact van generatieve AI (GenAI) op de zorg neemt toe. Waar GenAI-initiatieven zich voorheen vooral in de proeftuin-fase bevonden, zien we steeds vaker dat deze innovaties hun weg vinden naar de klinische praktijk. En dat is mooi, want GenAI maakt lang niet alleen processen efficiënter, zoals door het maken van geautomatiseerde gespreksverslagen. AI kan bijvoorbeeld ook de kwaliteit van zorg verbeteren, door een gepersonaliseerd behandelplan op te stellen, bijvoorbeeld.



Door GenAI krijgen zorgverleners weer tijd om écht voor hun patiënten of cliënten te zorgen, wordt zorg efficiënter georganiseerd en worden zorguitkomsten verbeterd. GenAI op een succesvolle manier implementeren binnen een zorgorganisatie, kan via de volgende vijf stappen: