Zorg bij jou en BeterDichtbij vernieuwen samenwerking

De landelijke opschaling van hybride zorg moet een impuls krijgen met de vernieuwde samenwerking tussen Zorg bij jou en BeterDichtbij. Door de digitale communicatie van communicatieplatform BeterDichtbij te koppelen aan monitoring en begeleiding binnen het open platform van Zorg bij jou, ontstaat volgens beide partijen een solide en schaalbaar fundament voor zorg op afstand.

Zorg bij jou is een initiatief van ziekenhuis-samenwerkingsverband Santeon uit 2023, gericht op het mogelijk maken van hybride zorg: digitale zorgoplossingen zoals thuismonitoring en online consulten, in combinatie met fysieke zorg wanneer nodig. Het doel is om zorg toegankelijker, persoonlijker en betaalbaarder te maken, onder meer met een medisch service centrum (MSC). BeterDichtbij moet een veilige en makkelijke manier biedt voor patiënten en zorgverleners om met elkaar te communiceren. BeterDichtbij-oprichter Vereniging Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) zijn de eigenaren van het platform.

Tijdsbesparing en goede bereikbaarheid

Margo Hulzink, teamleider van het medisch servicecentrum van Zorg bij jou, ziet dagelijks de voordelen van de huidige samenwerking: “Dankzij BeterDichtbij besparen we tijd op telefoontjes en administratie. Alle communicatie komt op één plek samen, waardoor onze monitoringsverpleegkundigen sneller kunnen schakelen en meer patiënten kunnen begeleiden. Patiënten waarderen het laagdrempelige contact via BeterDichtbij. Ze voelen dat we dichtbij zijn, altijd bereikbaar.”



Zo’n 55 grote zorgorganisaties in Nederland zetten momenteel BeterDichtbij in: op poliklinische en klinische afdelingen in ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties en revalidatiecentra. Zorgprofessionals zetten BeterDichtbij in als basis voor hybride zorg voor al hun patiënten, waar relevant ook geautomatiseerd binnen het zorgpad. Daarmee is BeterDichtbij beschikbaar voor zo’n 1,2 miljoen patiënten.

Laagdrempelig, veilig, makkelijk

BeterDichtbij en Zorg bij jou werken sinds de start van Zorg bij jou samen en hebben deze samenwerking nu voor de lange termijn verlengd. "Goede zorg kan niet zonder goede en veilige communicatie, zeker niet als die zorg plaatsvindt op afstand," zegt Siebren van der Kooij, directeur van Zorg bij jou over de verlengde samenwerking. "Als je hybride zorg wilt invoeren, moet je zorgen dat patiënten en zorgverleners laagdrempelig, veilig en makkelijk met elkaar kunnen communiceren.”



Daarnaast is BeterDichtbij volgens Van der Kooij een plezierige partner om samen mee te ontwikkelen. “Daarom past deze samenwerking perfect in onze ambitie om hybride zorg op landelijke schaal uitvoerbaar te maken."

Landelijke samenwerking

Godfried Bogaerts, algemeen directeur van BeterDichtbij, benadrukt dat Zorg bij jou net als BeterDichtbij is opgericht door de zorgsector zelf. “Dat Zorg bij jou werkt aan landelijke samenwerking tussen specialismen, maakt het platform heel sterk en veelbelovend voor de toekomst. Het is voor ons dan ook een logische stap dat we de samenwerking versterken voor de lange termijn.”



Binnen het open platform van Zorg bij jou komen partners samen die hybride zorg werkbaar en schaalbaar maken voor zorginstellingen in het hele land. De samenwerking met BeterDichtbij sluit aan bij eerdere samenwerkingen met onder andere Luscii, Happitech, Sananet en Patient Journey App. Met deze partners bouwt Zorg bij jou aan gestandaardiseerde zorgpaden waarin digitale communicatie, monitoring en begeleiding naadloos samenkomen.

Vlnr: Siebren van der Kooij, directeur Zorg bij jou; Godfried Bogaerts, algemeen directeur BeterDichtbij; Stan de Kleijn, thuismonitoringsverpleegkundige Zorg bij jou; Margo Hulzink, teamleider medisch servicecentrum Zorg bij jou; Eva Alexander, thuismonitoringsverpleegkundige Zorg bij jou; Leonore van Kasteel, projectmanager en consultant BeterDichtbij; Pieter de Bey, directeur Santeon en Zorg bij jou.

Over Zorg bij jou

Zorg bij jou is een initiatief van ziekenhuis-samenwerkingsverband Santeon, dat zich richt op het mogelijk maken van hybride zorg. In het derde kwartaal van 2023 kregen de Santeon-ziekenhuizen akkoord van VWS en van zorgverzekeraars VGZ en Zilveren Kruis om hybride zorg in Nederland verder te ontwikkelen. Onder de noemer ‘Zorg bij jou’ werd vanuit de Santeon-ziekenhuizen een gezamenlijk medisch servicecentrum ontwikkeld. Daar waar mogelijk, gebeurt de zorgverlening digitaal. Fysieke zorg gebeurt op locatie als dat echt nodig is. Zo moeten patiënten snel de beste zorg in de buurt krijgen en wordt kostbare tijd vrijgespeeld van zorgprofessionals, die voor andere patiënten kan worden ingezet.



De focus van ‘Zorg bij jou’ lag in eerste instantie op thuismonitoring en optimale informatievoorziening voor de patiënt. De Santeon Ziekenhuizen waren naar eigen zeggen al koploper op het gebied van thuismonitoring en boden deze vorm van digitale zorg voor steeds meer aandoeningen aan, zoals bij COPD, influenza en zwangerschapsdiabetes. In een later stadium worden de activiteiten van het servicecentrum uitgebreid. Te denken valt dan aan diensten zoals online consulten, medicatie-checks en het inzetten van keuzehulpen voor beslissingen over behandelingen.