Zorg Innovatie Plein gestart voor zorg van morgen

In Twente en Salland is het Zorg Innovatie Plein officieel van start gegaan. Met dit nieuwe initiatief bundelen zorgaanbieders, kennisinstellingen, bedrijven en inwoners de krachten om technologische innovaties in de zorg sneller en effectiever toe te passen. Doel is om de zorg voor mensen met chronische aandoeningen toegankelijk, betaalbaar en werkbaar te houden—juist nu de zorgvraag stijgt en personeel schaars is.

Op 21 mei 2025 vond de kick-off van het Zorg Innovatie Plein plaats. Het project maakt deel uit van de Regio Deal Twente en richt zich op het ontwikkelen en het implementeren van technologische en organisatorische innovaties voor de zorg aan mensen met chronische aandoeningen zoals diabetes, artrose en dementie. Dit gebeurt zowel binnen Twente als in samenwerking met Salland, via het Deventer Ziekenhuis.

Praktijkvoorbeelden om te leren

In het Zorg Innovatie Plein bundelen zorginstellingen, kennisinstellingen, bedrijven en inwoners met een chronische aandoening hun krachten. Het plein werkt met een ‘learning by doing’-aanpak. Aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden – zogenaamde use cases – wordt regionaal samengewerkt aan oplossingen die direct toepasbaar zijn. Een voorbeeld is een slimme badmat die voetwonden bij diabetespatiënten vroegtijdig detecteert om op die manier complicaties te voorkomen. Doel van dit regionale initiatief is het verbeteren van de zorg voor mensen met chronische aandoeningen waarvan de impact op de regionale zorgvraag het grootst is.

Vanuit een praktijkgerichte aanpak worden innovaties niet alleen ontdekt, maar ook getoetst op hun meerwaarde voor de zorgpraktijk. De focus ligt op concrete toepassing en opschaling: van idee tot implementatie. Door nauw samen te werken met zorgprofessionals, onderzoekers en technologiepartners worden oplossingen ontwikkeld die toekomstbestendig en breder inzetbaar zijn binnen uiteenlopende gezondheidsvraagstukken. Leren door te doen staat centraal – met het doel om de zorg toegankelijker, efficiënter en mensgerichter te maken.

Het initiatief wil technologische innovatie combineren met de werkbare zorgoplossingen dicht bij de inwoner. Geïnteresseerden en zorgprofessionals worden uitgenodigd om ideeën aan te dragen of actief mee te denken. Kijk hier voor meer informatie over het Zorg Innovatie Plein.

Salland United

Het Deventer Ziekenhuis kreeg eind vorig jaar nog de goedkeuring van zorgverzekeraars Zilveren Kruis en Salland Zorgverzekeraar voor transformatieplannen. Die toekenning betekent 4 miljoen euro transformatiegelden voor het Deventer Ziekenhuis. Met het geld kan het ziekenhuis samen met zorgpartners in de regio nog sneller innoveren en zo bijdragen aan de transformatie van de zorg in Salland en omstreken.

Hierbij richten ze zich ook op Zorg Dichterbij Huis en Digitale Zorg. Daarmee sluit het Deventer Ziekenhuis aan op de doelstellingen van het Integraal Zorgakkoord en het regioplan, opgesteld door Salland United. Ook is het in lijn met de strategie van het ziekenhuis om de zorg te vernieuwen.

Binnen zowel Zorg Dichterbij Huis als Digitale Zorg werkt het ziekenhuis intensief samen met regiopartners. Zo hebben Carinova en Huisartsen Coöperatie Deventer en Omstreken (HCDO) meegeschreven aan het plan. Een van de voorbeelden van zorginnovatie is dat medicatie voortaan dichterbij huis wordt toegediend in plaats van in het ziekenhuis. Ook worden patiënten met langdurige ziekte vaker op afstand gemonitord via digitale toepassingen. Beide initiatieven worden opgezet in samenwerking met thuiszorg.