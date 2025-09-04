Zorg ziet AI en voldoende personeel als grootste uitdagingen

In de zorgsector liggen professionals vooral wakker van het aantrekken en behouden van personeel, gevolgd door zorgen over de toepassing en gevolgen van kunstmatige intelligentie (AI). Ook digitale stress en weerstand tegen verandering komen in de zorgsector sterker naar voren dan in andere sectoren. Dat blijkt uit het Future of Work-onderzoek van KPN en Motivaction onder 920 IT- en HR-professionals in zes sectoren. Naast de zorg zijn dit industrie, overheid, financiële dienstverlening, retail en transport & logistiek.

AI en cybersecurity zijn over alle zes sectoren bekeken de belangrijkste zorgen als het gaat om de digitale werkomgeving, aldus het onderzoek Zo vindt 64 procent van alle professionals dat AI zonder duidelijke ethische kaders meer risico’s dan voordelen oplevert. Verder staan werving en behoud van personeel, digitale kennis en het meegaan met de snelle veranderingen hoog op de ranglijst. 85 procent van de ondervraagde professionals pleit voor meer ondersteuning bij het ontwikkelen van digitale vaardigheden van medewerkers.



De top 5 zorgen van organisaties:

AI en de impact op werkgelegenheid. Digitale veiligheid en cybersecurity. Personeelstekort en talentbehoud. Bekwaamheid en kennis van medewerkers. Snelheid om mee te bewegen met technologische veranderingen.

Vragen over AI

Chantal Vergouw, Raad van Bestuur KPN, stelt dat het gebruik van AI terecht vragen oproept over ethiek, privacy, energieverbruik en werkgelegenheid. De implementatie van AI vraagt dan ook om grote zorgvuldigheid. Tegelijkertijd is AI volgens Vergouw een enorme motor voor innovatie en procesoptimalisatie.



“Het helpt ons om onze klanten nog beter van dienst te zijn, door het sneller opspeuren en verhelpen van storingen of het overnemen van repeterend werk, zodat er meer tijd is voor menselijke interactie en meer ruimte voor empathie en creativiteit. Het gebruik van AI is niet enkel een IT- of HR-project, het is cruciaal dat leiders vanuit een voorbeeldrol actief met AI aan de slag gaan.”

Optimaliseren digitale omgeving

60 procent van de organisaties waar de respondenten actief zijn, werkt actief aan het optimaliseren van de digitale werkomgeving. Dit levert voordelen op zoals hogere productiviteit, betere databeveiliging en meer flexibiliteit. Waar IT-professionals vooral inzetten op technologische vernieuwing en veiligheid, leggen HR-professionals de nadruk op het welzijn en de ontwikkeling van medewerkers.



Het onderzoek benadrukt verder de verwachting van organisaties dat aandacht voor technologie én mens voordelen zal bieden die leiden tot hogere medewerkerstevredenheid, hogere productiviteit en meer efficiëntie. Optimalisatie van de digitale werkomgeving vraagt daarom om een continue en gezamenlijke aanpak van IT, HR en alle andere afdelingen binnen de organisatie, zo is een gedeelde mening.



Zoals eerder aangegeven meent 85 procent van alle respondenten dat medewerkers meer ondersteuning moeten krijgen bij het ontwikkelen van hun digitale vaardigheden. Grote bedrijven investeren vaker in online cursussen, workshops en trainingen om continu leren te stimuleren dan middelgrote organisaties. Zowel IT- en HR-professionals wijzen op het belang van digitale vaardigheden, waarbij HR-professionals extra aandacht vragen voor de begeleiding van oudere medewerkers.

Over het onderzoek

Het onderzoek werd in mei 2025 uitgevoerd door Motivaction International in opdracht van KPN. Aan het onderzoek namen 920 IT-, Change- en HR-professionals deel uit zorg, industrie, overheid, financiële dienstverlening, retail en transport & logistiek. De deelnemers werken bij middelgrote organisaties (51-650 medewerkers) en grote organisaties (651 medewerkers of meer) en zijn (mede)verantwoordelijk voor IT-, HR- of veranderbeleid binnen hun organisatie.

