Zorgrobot SARA wordt afgestemd op persoonlijke behoeften dementie

Zorgrobot SARA wordt in een aantal verpleeghuizen ingezet om cliënten met dementie persoonlijke aandacht te kunnen blijven geven, ondanks de toenemende werkdruk in de zorg. SARA is een sociale robot die de interactie aan kan gaan met dementerende verpleeghuisbewoners, waardoor verzorgenden meer tijd hebben om andere taken uit te voeren. Onder andere aan de Open Universiteit wordt onderzocht hoe SARA doorontwikkeld kan worden. Het doel: SARA beter aan laten sluiten op de persoonlijke behoeften van cliënten met dementie en op de fase van het ziekteverloop.

Met financiële steun van onder andere Health~Holland zal onderzocht worden welke fase van dementie vraagt om welke functies en kenmerken van SARA. Voorbeelden van kenmerken van de zorgrobot die afgestemd zouden kunnen worden op de persoonlijke behoefte van de cliënt zijn het uiterlijk, de geluiden die SARA maakt en op aanraking gebaseerde functies. Zo kan SARA bijdragen aan persoonsgerichte zorg die past bij alle fasen van dementie.

Al bij de eerste signalen van dementie, vaak in de thuissituatie, kan SARA een rol spelen. Maar ook wanneer de dementie ernstig is geworden, en de cliënt intensieve zorg nodig heeft. De onderzoekers willen van SARA een vriendelijke, interactieve metgezel maken, die ook nog eens is ingesteld op de persoonlijke behoeften van de cliënt. Hopelijk kan SARA op die manier de werkdruk van verpleeghuispersoneel en zorgprofessionals in de thuiszorg wat verlichten.

Nieuwe prototypes

De onderzoekers van de Open Universiteit zullen bij de doorontwikkeling van SARA nauw samenwerken met zorgverleners, maar ook met mensen met dementie en hun mantelzorgers. Op die manier hopen ze de eerdergenoemde kenmerken van SARA optimaal aan te laten sluiten op de behoeften van de zorgvragers, waardoor de zorgrobot behulpzamer en aantrekkelijk om in te zetten wordt. Als het goed is zal dit project dan ook leiden tot nieuwe SARA-prototypes.

Het project duurt drie jaar, en is een samenwerking tussen de Open Universiteit, het Radboud UMC, Tilburg University, het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON), Scientific Center for care and Wellbeing Transzo, Sara bv en Games for Health. Vanuit de Open Universiteit werken Roeslan Leontjevas, Natasha Alechina, Peter Reniers en Pieter Rohrbach mee aan de doorontwikkeling van SARA.

Leukste vriendin

SARA is een zorginnovatie die ook door cliënten omarmd wordt. Vorig jaar augustus schreef ICT&health redactieraadlid Jan-Kees van Wijnen bijvoorbeeld over zorgvrager Sven, die SARA omschrijft als de leukste vriendin die iemand zich kan wensen. Bij zorgorganisatie Vitalis werd deze zorgrobot al in 2020 geïntroduceerd. Het doel was toen om eenzaamheid bij ouderen te verlichten, bijvoorbeeld door SARA een praatje te laten maken met een zorgvrager, een verhaal te laten vertellen of door SARA muziek te laten maken, al dan niet samen met de cliënt.