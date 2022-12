Zuyderland: mijlpaal met 3.000 eCoach-gebruikers

Zuyderland zet vol in op e-Health en is op het gebied van de inzet van eCoaches zelfs koploper binnen Nederland. Dat doel werd al begin 2021 aangekondigd en is nu dus met succes gehaald. Ook in bredere zin doet Zuyderland, als grote innovatieve speler op het gebied van e-Health, in de voorhoede mee. Inmiddels zijn er online coaches voor IBBD, MS, Parkinson, Hartfalen, Astma en sinds kort is er ook een applicatie voor mensen met een liesbreuk. Zowel medewerkers als patiënten zijn blij met deze mogelijkheid, hetgeen ook blijkt uit het hoge aantal van 3.000 aangesloten actieve gebruikers.

Thuismonitoring chronische ziekten

De eCoaches, die in feite zorgen voor digitale monitoring, worden met name ingezet bij patiënten met chronische aandoeningen. Zo kunnen ze buiten de ziekenhuismuren, gewoon thuis, zichzelf uitstekend in de gaten houden. Zodra er iets niet pluis is krijgt een zorgverlener een seintje en neemt contact op, maar de patiënt kan zelf ook contact opnemen. Op die manier ontstaat er meer zelfmanagement, waardoor de patiënt ook een stuk regie terugkrijgt. Patiënten beantwoorden periodiek vragenlijsten in de online tool en – afhankelijk van de aandoening – meten en registreren ze zelf thuis bloeddruk, gewicht en zuurstofgehalte.

Samenwerking Zuyderland en Sananet

Sananet werkt samen met een groeiend aantal ziekenhuizen, zoals Zuyderland, bij het aanbieden van toepassingen voor chronische patiënten zoals IBD, COPD en hartfalen. De eCoaches, in feite slimme online tools, combineren monitoring en begeleiding op afstand. Inmiddels heeft Sananet ook een oncologisch portfolio ontwikkeld waarmee zorgverleners oncologische patiënten met gepersonaliseerde vragenlijsten en algoritmen periodiek thuis in de gaten kunnen houden. Sinds begin 2022 is trouwens ook het oncokompas beschikbaar via Sananet.

Therapietrouw

Algemeen directeur Jan Ramaekers van Sananet vertelt op de website van Zuyderland: “We hebben een portefeuille met eCoaches voor 15 chronische aandoeningen. Zij zijn medisch gevalideerd, veilig en volledig gecertifieerd en worden door ziekenhuizen en eerstelijns zorggroepen overal in Nederland gebruikt. Door de samenwerking met Zuyderland kunnen we door e-Health toepassingen en eCoaches steeds meer patiënten thuis veilig hun therapietrouw optimaliseren en meer regie krijgen over hun ziekte. Zij worden op afstand online begeleid en kunnen direct een beroep doen op hun medisch behandelaar.”