Zuyderland kiest voor nieuw EPD van Chipsoft

Zuyderland Medisch Centrum en leverancier ChipSoft hebben op dinsdag 14 november een overeenkomst getekend voor de invoering van een nieuw EPD. Dit is een grote stap op weg naar de daadwerkelijke implementatie die in 2025 wordt afgerond. Het nieuwe systeem heeft meer mogelijkheden en gaat naar verwachting zorgen voor minder registratielast. Tevens biedt de nieuwe technologie meer regiemogelijkheden voor patiënten omtrent hun zorgtraject en wordt de gegevensuitwisseling met andere organisaties beter mogelijk.

Investering van 75 miljoen

De vervanging van het huidige EPD kwam eerder dan het ziekenhuis had gehoopt, omdat de leverancier van het huidige systeem zich in 2026 terugtrekt uit Nederland. Ook in Maastricht UMC+ gebruikt men nu nog SAP-Cerner en wordt om dezelfde reden de komende tijd een volledig nieuw EPD geïnstalleerd. In Maastricht koos men echter niet voor het systeem van marktleider Chipsoft, maar voor een EPD van leverancier Epic. Zuyderland maakte al in begin 2023 bekend dat het 44 miljoen had geleend heeft voor het realiseren van het nieuwe systeem. In totaal zullen de kosten van het nieuwe EPD volgens betrokkenen oplopen naar 75 miljoen.

Nieuwe EPD in 2025 voltooid

Het systeem van ChipSoft (HiX) sluit goed aan op de visie en ambitie op het gebied van zorg, onderzoek en onderwijs van Zuyderland. David Jongen, voorzitter Raad van Bestuur: “Na een zeer intensief selectieproces hebben onze professionals gekozen voor ChipSoft. Ik ben blij met die keuze. HiX is gebruiksvriendelijker dan ons huidige EPD, dwingt ons om nog meer te standaardiseren en sluit nog beter aan op onze digitale ambities.”

Zuyderland is al geruime tijd bezig met een uitgebreide oriëntatie voor een passend systeem. Het huidige systeem moet namelijk uiterlijk eind 2027 vervangen zijn omdat Cerner, de leverancier van het huidige systeem SAP, straks niet langer actief is in Nederland. Inmiddels is er gestart met de eerste voorbereidende werkzaamheden. Het is de bedoeling dat het nieuwe systeem in de loop van 2025 in gebruik kan worden genomen.

Gestandaardiseerde oplossingen

Nieuwe EPD-systemen evolueren de laatste jaren snel en bewegen stuk voor stuk in de richting van meer gestandaardiseerde oplossingen. Zuyderland kiest met HiX 6.3, dat voorzien is van standaardcontent van ChipSoft, bewust voor een geïntegreerd en gestandaardiseerd systeem dat zich al heeft bewezen op de Nederlandse zorgmarkt. Een ander voordeel van het nieuwe systeem is dat het beschikt over meer functionaliteiten. In totaal worden bijvoorbeeld meer dan tien andere zorgapplicaties in HiX geïntegreerd. Op die manier hoeven gegevens nog maar één keer aan de bron te worden vastgelegd en hebben zorgverleners op één plek inzage in de meest actuele medische gegevens van de patiënt.