Bibliotheek kan veel betekenen voor digitale vaardigheden

Vergrijzing levert een toenemende zorgvraag en daarmee samenhangende kostenstijging op. Bovendien zijn er al te weinig zorgprofessionals om die toenemende vraag aan te kunnen. Een oplossing is het inzetten van e-health en andere digitale oplossingen. In Nederland hebben naar schatting echter twee tot drie miljoen mensen moeite met digitale en taalvaardigheden en dus mogelijk problemen om die oplossingen te gebruiken. Terwijl er juist in deze groep vaak sprake is van beperkte gezondheidsvaardigheden en dus veel potentiële gezondheidswinst. Wat voor veel zorgorganisaties en zorgprofessionals niet bekend is, is dat bibliotheken een belangrijke partner kunnen zijn om deze populatie te helpen. Maar daar is wel samenwerking voor nodig