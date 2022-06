De rol van de zorginformaticus bij Zorginnovaties

Een groeiend aantal mensen is werkzaam op het snijvlak van zorg en ICT. Dit kunnen functioneel beheerders zijn, maar ook adviseurs bij innovaties. Of ze noemen zich bijvoorbeeld zorginformaticus. Door de vraag naar deze snijvlakprofessionals is er een groeiend aanbod aan scholing op dit gebied, zoals de opleiding Zorginformatica, en de tweejarige master (Advanced) Health Informatics (Practice). Goed opgeleide mensen op dit snijvlak spelen een grote rol bij zorginnovaties. Maar wat houdt die rol precies in, is er wel een goede functiebenaming voor deze mensen en hoe dragen zij bij aan succes en vernieuwing? De master Advanced Health Informatics Practice (AHIP)¹ verzorgde hierover een gesprek met een vijftal alumni en organiseerde op donderdag 10 februari 2022 een webinar over dit onderwerp.²