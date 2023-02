De acht zorgvaardigheden die ChatGPT ondersteunt

De mogelijkheden van AI-toepassing ChatGPT in de gezondheidszorg zijn talrijk en kunnen een aanzienlijke impact hebben op verschillende spelers in de sector, zoals ziekenhuizen, artsen, verpleegkundigen, patiënten, overheden en verzekeraars. ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer) werd als prototype gelanceerd op 30 november 2022 door het bedrijf OpenAI en trok al snel de aandacht vanwege zijn gedetailleerde en duidelijke antwoorden op vele kennisdomeinen. Het is een autoregressief taalmodel dat deep learning gebruikt om mensachtige tekst te produceren. Met een initiële tekst (prompt – vaak een vraag) produceert het model tekst die de prompt beantwoordt.