De zorgcentrale als smeerolie voor zorgoplossingen

De afgelopen jaren hebben zorgverleners flink geïnvesteerd in digitalisering van zorgpaden. De focus lag daarbij voornamelijk op verbeteringen binnen hun eigen muren. “Met de toenemende en steeds knellender personeelstekorten, moeten we digitalisering echter zien in een breder perspectief. Samenwerking binnen de keten is essentieel. Met de coronapandemie als katalysator zijn daaruit al waardevolle oplossingen ontstaan”, aldus Huub Hopman, Specialist Ecosystemen bij Coöperatie VGZ.