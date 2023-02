Digitaal aanmelden gaat bij Meander verder dan aanmeldpunt

Het aanmeldpunt is niet meer weg te denken uit het ziekenhuis. Patiënten met een afspraak kunnen – of moeten – zich bij aankomst digitaal aanmelden. Dat kan met een smartphone-app of via het patiëntportaal. Maar hoe zorg je er als ziekenhuis voor dat zoveel mogelijk patiënten deze systemen omarmen? Meander Medisch Centrum koos voor het Smart Visit systeem van Logis.P. Uniek aan dit systeem is dat patiënten geen aparte app nodig hebben of via DigiD moeten inloggen in het patiëntportaal. Voor patiënten die slechts incidenteel in het ziekenhuis moeten zijn, blijkt het gebruik van die opties namelijk een behoorlijke drempel te zijn.