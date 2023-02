‘Federated learning heeft enorme impact op medisch-wetenschappelijk onderzoek’

Met behulp van machine learning-technologie genaamd federated learning is het mogelijk om het vinden van hersentumoren met een derde te verbeteren. Dat was de conclusie vorig jaar december van een Amerikaans onderzoek van Intel Labs en de Perelman School of Medicine van de Universiteit van Pennsylvania (Penn Medicine). Het Erasmus MC in Rotterdam was bij de in 2020 opgestarte studie betrokken. In ICT&health vertellen twee onderzoekers – neuroradioloog prof. Marion Smits en biomedisch onderzoeker dr. Sebastian van der Voort – over de positieve impact die federated learning kan hebben op grootschalige onderzoeken.