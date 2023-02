Goed voorbereid naar de cloud

Zorgaanbieders nemen meestal al verschillende clouddiensten af. Maar het aantal zorgaanbieders dat voor de EPD’s of ECD’s de stap heeft gezet naar werken in de cloud, is nog heel gering. Advocaat Information Technology en Privacy Elze ’t Hart van Van Benthem en Keulen adviseert over de zaken waarmee partijen rekening moeten houden als ze naar de cloud willen. In de zorg groeit de behoefte aan die dienstverlening. Een goede ontwikkeling, vindt ze. Want werken in de cloud kan een zorgaanbieder grote voordelen bieden. Het is dan wel zaak de stap gedetailleerd voor te bereiden.