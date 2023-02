GZ-Plein als antwoord op Integraal Zorgakkoord

“Dat de zorg in Nederland onder druk staat, is niets nieuws”, weet ook Jolande Tijhuis, voorzitter van de Raad van Bestuur van zorgaanbieder VIGO. “En dat het anders moet, dat is ook zeker niet iets van gisteren. Ik neem je daarom graag mee naar het jaar 2020. Want dat is het jaar dat VIGO GZ-Plein mede mogelijk maakte. En daarmee al ver vooruitliep op het vorig jaar gesloten Integraal Zorg Akkoord (IZA).”