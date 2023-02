Help én hoera, het ziekenhuis verdwijnt

Ze is internist-hematoloog, was directeur van de Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ) en is sinds vorig jaar ook auteur: Fenna Heyning schreef ‘Help! Het ziekenhuis verdwijnt’. Een boek waarin het ziekenhuis niet meer het vanzelfsprekende centrum van het medische universum is. Lea Bouwmeester, voorzitter van de ICT&health redactieraad, ging in gesprek met de debuterend schrijver.