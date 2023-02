‘Innovatie begint bij out of the box durven denken!’

“Het nieuwe hoofdgebouw van het Radboudumc vormt de weerspiegeling van de transformatie die we in de zorg hebben ingezet”, stelt bestuursvoorzitter Bertine Lahuis. In deze transformatie is het Radboudumc geëvolueerd naar kennisinstituut van en voor de regio, aanbieder van derdelijns zorg, en optimaal toegerust met de laatste innovatieve toepassingen. In dit eerste 2023-nummer van ICT& health legt Lahuis uit wat er nodig is om tot effectieve en efficiënte innovatie te komen – en dat dat onmogelijk is als je weigert buiten de geijkte paden te treden. “Als je het niet aandurft om ‘out of the box’ te denken kom je er niet”, is haar stellige overtuiging. Daarnaast licht ze toe hoe innovatie in de praktijk bijdraagt aan de toekomstbestendigheid van de zorg.