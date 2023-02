‘Privacyaspecten rondom de inzet van zorgrobots’

De inzet van zorgrobots is de afgelopen jaren toegenomen. Toch bestaan er onduidelijkheden rondom de inzet van zorgrobots op praktisch en technisch vlak, maar zeker ook op juridisch vlak. In de vorige editie van ICT&health schreven we in dit kader over twee protocollen, een juridische onderlegger en praatplaat (1) die ontwikkeld zijn ten behoeve van de inzet van zorgrobot Tessa (2). Deze documenten kunnen een bijdrage leveren aan een verantwoorde inzet van robots in de zorg. In de huidige bijdrage belichten we enkele belangrijke juridische aspecten rondom de inzet van zorgrobots. Daarbij staat het privacy-recht centraal. In de volgend editie van ICT&health zal het aansprakelijkheidsrecht centraal staan.