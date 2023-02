Spelen met zorgtechnologie helpt bij adoptie

Het zal je gebeuren: je krijgt een nieuwe collega, maar het blijkt geen mens te zijn, het is een robot. In eerste instantie ben je vast bezorgd dat die je werk zal overnemen en dat je straks zonder werk zit. Wat die werkloosheid betreft, in de zorg en ook in andere sectoren kampen we met een enorm tekort aan werknemers. Maak je dus maar geen zorgen om die nieuwe collega, de robot. Werk genoeg! En dat geldt voor alle innovatieve vormen van zorgtechnologie.