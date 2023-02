UMC Utrecht start 24/7 thuismonitoring acuut zieke patiënten

Patiënten met infectieziekten dag en nacht thuis monitoren, op basis van data die iedere minuut worden gegenereerd. In het UMC Utrecht is dit geen verre toekomstdroom meer. Na een proef op een verpleegafdeling, is het nu tijd om de eerste patiënten thuis nauwgezet te gaan monitoren. Technisch Geneeskundige Martine Breteler is projectleider van (we’ve got you) COVERED.