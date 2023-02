Van antieke buizenradio naar AI via ChatGPT

Weer terug na een rondleiding in het verpleeghuis door een huiskamer in jaren ’30-sfeer met zelfs nog een antieke buizenradio, komen we als Raad van Toezicht weer terug in de vergaderkamer. Het gesprek gaat over hoeveel er toch veranderd is en hoe het er in de toekomst wel niet uit zal zien. En die toekomst is dichter bij dan menigeen denkt.