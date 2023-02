Voorspellen verslechtering patiënt tijdens ziekenhuisopname

Voorspelmodellen spelen een steeds belangrijker rol in de toekomst, als ondersteuning van de verpleegkundige of de arts in het zorgproces. Reden voor Joost de Groot, Business Intelligence Specialist bij het Spaarne Gasthuis in Haarlem, om zich in dit onderwerp te verdiepen en zijn masterthesis¹ voor de master Advanced Health Informatics Practice (AHIP)² hierover te schrijven. ICT&health sprak met Joost over zijn onderzoek.