Zorgprestatiemodel biedt ggz kansen om de zorg te verbeteren

Het doel van het in 2022 ingevoerde Zorgprestatiemodel (ZPM) was om de bekostiging van ggz- en forensische zorg eenvoudiger te maken – óók de digitale variant. Maar in de praktijk bleek de inzet van digitale zorg juist fors te dalen. E-health-ontwikkelaar Minddistrict ontdekte dat de oorzaak hiervan een combinatie is van onduidelijke bewoordingen en tijdsgebrek bij ggz-organisaties. Inmiddels heeft Minddistrict een online tool ontwikkeld die de kansen van het ZPM toont om digitale zorg ten gunste van zorgaanbieders, zorgprofessionals én cliënten in te zetten.