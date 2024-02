Europese samenwerking voor Europees uitwisselformaat 

De Europese Commissie die met het voorstel voor deze wetgeving is gekomen, is al een tijdje aan het voorsorteren op de EHDS. Met als beoogde doelen:

Het toegankelijk maken van gezondheidsgegevens voor burgers.

De markt voor zorg-ICT-aanbieders verbeteren.

Meer databeschikbaarheid voor betere primaire zorg én onderzoek en innovatie.

Dit alles past in de visie van de EU, waarin de gezondheid en welzijn van de burger centraal staan in de zorg in plaats van aandoeningen of ziektes.

EU-uitwisselformaat EEHRxF

De Europese Commissie heeft al in 2019 een aanbeveling gedaan voor het opstellen van een European Electronic Health Record Exchange Format (EEHRxF). Hierin worden de te gebruiken datasets en codestelsels beschreven en het geeft ook de functionele en technische specificaties aan voor het uitwisselen van zorggegevens. Het EEHRxF wordt al ingezet via de European Patient Summary (EPS) en ePrescription/eDispensation.

In diverse Europese projecten en overleggen werken experts uit de Europese lidstaten samen om dit formaat verder vorm te geven. Omdat we als Nederland uiteraard invloed willen uitoefenen op dit Europese formaat neemt Nictiz, in afstemming met VWS, deel aan diverse van deze Europese projecten en overleggen. Zo was er het project X-eHealth1 waarin we gezamenlijk een aanzet hebben gedaan tot EEHRxF-specificaties voor het uitwisselen van:

Laboratoriumuitslagen.

Medische beelden en verslagen.

Ziekenhuisontslagbrieven.

Gegevens over zeldzame aandoeningen.

Deze specificaties hebben de basis gelegd die uitwisseling mogelijk maakt tussen de EU-lidstaten via de National Contact Points for eHealth (NCPeH)2. Deze NCPeH’s zijn weer onderdeel van de diensten die Europa aanbiedt voor uitwisseling van bijvoorbeeld de EPS en ePrescription/eDispensation.

Extended EHR – Xt-EHR

Het recent gestarte project Extended EHR legt zich toe op de functionele en technische specificaties voor zorg-ICT-systemen zoals EPD’s, die nodig zijn om de European Health Data Space3 mogelijk te maken. Wordt de EHDS-verordening aangenomen, dan betekent dit dat uiteindelijk alle zorg-ICT-systemen in de EU moeten voldoen aan deze specificaties. Vanwege het strategisch belang van dit project doen er afgevaardigden mee van maar liefst 28 EU-lidstaten en 55 organisaties. Een hele klus voor projectcoördinator Cyprus om dit project in goede banen te leiden.

Ook Nictiz draagt bij aan dit project. Opnieuw in nauwe afstemming met VWS, waarbij we onder andere kijken naar de geprioriteerde uitwisselingen van de Wegiz, zoals de Basisgegevensset Zorg, Beeldbeschikbaarheid en Verpleegkundige overdracht. We werken mee met een team van experts die bijvoorbeeld veel kennis en ervaring hebben over metadata, interoperabiliteitvraagstukken, HL7-standaarden en patiëntidentificatie. Op het gebied van medische beelden en verslagen is Nederland de trekker.

Een spannende periode dus de komende tijd. Uiteraard houden we jullie, de Nederlandse stakeholders, op de hoogte. Zo kunnen jullie rekenen op regelmatige updates en daarbij vragen we jullie via de bestaande overleggen regelmatig om input. Uiteindelijk willen we dat de Nederlandse situatie klaar is voor Europa maar ook vice versa: in sommige gevallen zullen we onze goede voorbeelden als inspiratie naar Europa brengen. Zo stomen we Nederland klaar voor het Europese tijdperk.

Heb je vragen over het project Xt-EHR en onze bijdrage vanuit Nederland? Neem dan contact

op (link)!

