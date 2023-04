Relatief nieuw binnen de gezondheidszorg zijn de functies van Chief Nursing Information Officer (CNIO) en Chief Medical Information Officer (CMIO). Wat doen ze eigenlijk? Wat zijn verschillen? Op welke manier werken ze wel of niet samen? De masteropleiding Advanced Health Informatics Practice¹ (AHIP) van hogeschool Inholland organiseerde op dinsdag 14 februari het webinar “CNIO en CMIO: The Final Battle?’’, waarbij een CNIO en CMIO met elkaar in gesprek gingen onder leiding van docent en onderzoeker Ybranda Koster.² ICT&health was erbij en heeft voor u enkele interessante gespreksmomenten eruit gelicht.