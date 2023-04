De grote potentie van medische service centra

In de discussie over het toekomstbestendig inrichten van de zorg is het waardevol om te kijken naar de mogelijkheden die medisch service centra kunnen bieden. Zulke centra zijn essentieel voor het opschalen van virtuele zorg, stelt Deloitte. Het geeft de zorgprofessional de ruimte om zich te focussen op het leveren van die zorg die op dat moment nodig is en het biedt comfort richting de burger/patiënt.