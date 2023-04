De zorg zou meer gericht moeten zijn op preventie

Capaciteitsproblemen en een sterke toename van de vergrijzing leveren grote werkdruk op voor artsen en verpleegkundigen. In oorlogsgebieden kampen militaire medici met weer hele andere problemen. Over wat men daarvan in de civiele zorg kan leren, spraken we met luitenant-kolonel Gijs Tuinman (1979), Ridder Militaire Willems-Orde, en kolonel-arts Wynand Korterink (1966), stafarts bij het 1ste Duits Nederlandse Legerkorps (1GNC).