Doe mij eens tien innovatie-ideeën!

Het is alweer een tijdje geleden dat we het onderwerp innovatie op de agenda hadden in onze Raad van Toezicht. Iedereen weet inmiddels wel dat de opgaven waar we als zorgsector voor staan – en die deels ook zijn verwoord in de IZA- en WOZO-akkoorden – enorme eisen stellen aan het innovatievermogen van onze organisatie.