Er is geen makkelijke oplossing voor digitalisering

Het enthousiasme in de zorg over de door Covid-19 versnelde digitalisering is groot. Maar Sensire-bestuurder Maarten van Rixtel plaatst bij al het enthousiasme ook kritische kanttekeningen. “Ik zie veel te veel instrumentele digitalisering in plaats van een fundamentele omkering van het proces.” Hij koos met zijn organisatie voor een even veelbelovende als risicovolle strategie, simpelweg omdat het niet anders kan. Een strategie die staat of valt met samenwerking in de regio, waarbij de zorgprofessional een glansrol speelt.