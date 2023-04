Hoog op de ladder voor goede ICT-huishouding in de praktijk

“Van data maak je informatie. Maar als je data niet goed registreert, dan maak je van data een onbruikbaar rommeltje. Een consult met een patiënt is een uitdaging, maar het is een tweede uitdaging om het consult om te zetten in goede codering en registratie”, zegt huisarts Bart Timmers. Om te bekijken hoe goed zijn praktijk scoort op ICT-gebied heeft hij de ICT-Ladder ingevuld.