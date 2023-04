Lessen van Covid-19 over data delen tijdens een pandemie

In het eerste deel van een artikelreeks1 over datagestuurde aanpak van een pandemie hebben wij de problematiek rondom gegevensuitwisseling tijdens Covid-19 uiteengezet. De vraag is nu: hoe voorkomen we dezelfde problemen bij een volgende pandemie? Hoe gaan we ervoor zorgen dat bij een volgende pandemie alle stuurinformatie volledig, snel en compliant beschikbaar is, zodat we antwoord kunnen geven op eerdergenoemde vragen? In dit artikel werken we een concept uit om herhaling te voorkomen.