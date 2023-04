Nieuw Europees project XpanDH moet gebruik Europese formaat aanjagen

Patiëntsamenvattingen delen en elektronisch voorschrijven. Deze diensten zijn al beschikbaar binnen MyHealth@EU1, de Europese infrastructuur voor het uitwisselen van gezondheidsgegevens waarop ook Nederland is aangesloten. De komende jaren komen daar laboratoriumgegevens, medische beelden en verslagen, en gegevens over zeldzame aandoeningen nog bij. Om het gebruik van deze diensten en de infrastructuur nog verder te stimuleren, is project XpanDH opgezet door de Europese Commissie.