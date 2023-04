Nieuwelingen brengen HIS-markt in beweging

Huisartsenautomatisering bestaat al bijna 40 jaar. In 1984 richtten de NHG en LHV de WCIA (Werkgroep Coördinatie Informatie Automatisering) op en ontwikkelden het HIS-referentiemodel. De eerste HIS’en kwamen. Verdwenen zijn inmiddels Declamed, Elias, Het His, Zorgdossier, CitoLive; OmniHIS en Promedico gaan binnenkort verder als Sanday. Tot voor kort waren Medicom (Pharmapartners), CGM Huisarts, Microhis (CSC), en Bricks huisarts (Tetra) de overlevers. De laatste tijd zijn er toch nieuwe spelers verschenen. We hebben het over HIX voor huisartsen, HealthConnected en MediKit. De markt leek aardig verdeeld, dus wat beweegt deze nieuwelingen? En: kunnen zij de komende jaren de HIS-wereld weer een oppepper geven?