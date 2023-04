Nú werk maken van Cross Hospital Workflow

Door stijgende zorgvraag en zorgkosten komt in Nederland de capaciteit en betaalbaarheid van de zorg onder druk te staan. Hierbij maakt de toenemende druk op de capaciteit de toch al hoge werkdruk nog hoger, wat zorgt voor minder werkplezier. Dit speelt ook in de radiologie. De Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR) ziet een mogelijke oplossing voor de toenemende werkdruk en het afnemende werkplezier in een brede toepassing van Cross Hospital Workflow.