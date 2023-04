Over robots die sorry zeggen

In de vorige editie van ICT&health startte ik een bijzonder interview met een ‘zelfstandig werkende’ robot – ChatGPT. Inmiddels staan er meerdere opvolgers en chat-robotcollega’s klaar om ChatGPT te vergezellen in de digitale wereld van slimme assistenten. Een niet te negeren ontwikkeling binnen robotica en AI. In het eerste deel van het tweeluik interviewde ik de chatbot over onder meer het ‘veinzen’ van menselijke emoties of motivaties. Over de verantwoordelijkheid om in staat te blijven mens en machine van elkaar te onderscheiden. En over hoe robots zelf kunnen zorgen dat zij ongewenste ‘bias’ voorkomen. Laten we verder gaan met dit bijzondere gesprek.