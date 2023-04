Positieve effecten lichttherapie thuis voor mensen met dementie

Slaapproblemen en psychische problemen komen vaak voor bij mensen met dementie en vergroten de kans op een verpleeghuisopname. Onderzoek in de kliniek onder gecontroleerde omstandigheden toont aan dat lichttherapie positieve effecten heeft op deze problemen. Onderzoek in de thuissituatie is ingewikkeld, maar wel nodig om succesvolle implementatie in die thuissituatie mogelijk te maken. Hoe kan je dit onderzoek goed uitvoeren en hoe zet je beperkingen om in mogelijkheden?